2021/06/01 | 17:00 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 1 يونيو 2021 | 04:56 مساءً | عدد القراءات : 8

إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول المجال الإسباني

أعلنت سلطة الملاحة الجوية في إسبانيا إن المراقبة الجوية الإسبانية رفضت السماح لطائرة جزائرية بدخول المجال الإسباني بناء على تعليمات من الجيش.

وقالت سلطة الطيران المدني "إناير" إن طائرة كانت متجهة من الجزائر إلى مدينة لوغرونو بشمال إسبانيا عادت بعد أن أبلغ مراقبون جويون أنها ليس لديها إذن بدخول المجال الجوي، بناء على تعليمات من الجيش الإسباني.

وأوضحت أن الطائرة كانت في طريقها من الجزائر العاصمة إلى المدينة الإسبانية، حيث يتم تشغيل المطار المحلي الصغير من قبل شركة أينا الإسبانية.

ولوغرونو هي المدينة الذي أدخل فيه إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى المستشفى منذ أكثر من شهر، مما أدى إلى اندلاع صراع بين إسبانيا والمغرب.

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