البرازيل تعلق بشأن القبض على الطبيب المتحرش بفتاة مصرية

2021/06/01 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت سفارة البرازيل في القاهرة، بياناً علقت فيه على قبض القوات المصرية على الطبيب المتهم بالتحرش اللفظي بفتاة مصرية خلال جولته السياحية.

وقالت السفارة، في بيانها، أنها “أبلغت وزارة الخارجية البرازيلية بقيام السلطات المصرية بالقاء القبض على أحد مواطنيها بعد تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعديه لفظيا بإيحاءات جنسية باللغة البرتغالية على فتاة مصرية بأحد المحال خلال عرضها أوراق بردي عليه”.

واشارت السفارة في سياق متصل وخلال تصريحات خاصة لـ”بوابة اخبار اليوم” عن قيام السلطات البرازيلية في مصر بتقديم المساعدة القنصلية المناسبة للمواطن.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية، أمس الاثنين، بعد رصد تداول مقطع الفيديو المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيا على فتاة مصرية.

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