مسن مصري يذبح زوجته الستينية بسبب “كثرة كلامها”

2021/06/01 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم مسن مصري، على قتل زوجته ذبحا بالسكين، بسبب ”كثرة كلامها“، وذلك في محافظة قنا بصعيد البلاد.

وتلقت شرطة قنا بلاغا بالعثور على مسنة تبلغ 65 عاما، جثة هامدة داخل منزلها في قرية ”أولاد عمرو“ مذبوحة وغارقة في دمائها.

وكشفت التحقيقات أن الزوج البالغ 70 عاما، ارتكب جريمته إثر مروره بحالة نفسية سيئة لكثرة كلام زوجته.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا: ”بتتكلم كتير وجابتلي اكتئاب“، بحسب ما ذكر موقع ”مصراوي“ المحلي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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