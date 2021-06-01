صحة البصرة تصدر تنويها بشأن تسجيل اصابة بالفطر الاسود

2021/06/01 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت دائرة صحة البصرة، اليوم الثلاثاء، تنويها بشأن تسجيل اصابة بالفطر الاسود.وقالت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تداولت احد الوكالات الاخبارية خبرا منسوبا لمصدر طبي يكشف عن تسجيل اول اصابة […]

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