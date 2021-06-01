مدريد تمنع طائرة جزائرية.. ورسائل إسبانية دبلوماسية للمغرب

2021/06/01 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت إسبانيا، الثلاثاء، طائرة جزائرية من دخول مجالها الجوي، حيث كانت متجهة إلى لوغرونو، المدينة التي يقيم فيها زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي رفضت المحكمة حبسه، في وقت أكدت فيه مدريد إنها تأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية مع الرباط إلى طبيعتها في "الساعات المقبلة".

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