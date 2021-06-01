وزير التعليم يؤكد العمل على استراتيجية علمية تمتد الى غاية 2030

2021/06/01 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الثلاثاء، العمل على استراتيجية علمية تمتد الى غاية عام 2030، مشيرا الى ان الظرف الاقتصادي الحالي واختلالات الحالة الريعية ترك […]

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