العراق يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع الصومال

2021/06/01 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على تطوير العلاقات مع جمهورية الصومال الفيدرالية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوزير تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهوريّة […]

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