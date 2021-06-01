تفاصيل لقاء رئيس اركان الجيش العراقي مع نظيره الاردني

2021/06/01 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن قوات خاصة عبد الامير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الاردني اللواء الركن يوسف الحنيطي تبادل الخبرات في مجال التدريب بين البلدين ومسك الحدود ومحاربة العصابات الارهابية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، التقى اليوم، رئيس هيئة الاركان الاردنية المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي والوفد المرافق له، بحضور أمين السر العام ومعاونو رئيس أركان الجيش وقادة الاسلحة ومدراء المديريات في مقر وزارة الدفاع".

واضاف البيان ان "الحنيطي التقى بوزير الدفاع جمعة عناد سعدون ونقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني ومُثنياً على الجهود المبذولة من قبل الجيش العراقي في محاربة عصابات داعش الإرهابية".

واوضح البيان ان "الجانبين بحثا أُطر آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في تبادل الخبرات في مجال التدريب والمعلومات الاستخبارية ومسكِ الحدود من أجل دعم الجهود الرامية الى مكافحة العصابات الارهابية".

واشاد رئيس أركان الجيش بـ"العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين, مُثمناً الدور الكبير للمملكة الهاشمية في تقديم الدعم والاسناد لقواتنا الامنية على المستوى التدريبي".

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