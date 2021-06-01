السليمانية.. تسجيل أول حالة وفاة بالفطر الاسود

2021/06/01 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية الدكتور ياد نقشبندي اليوم الثلاثاء، تسجيل اول حالة وفاة بالفطر الاسود في محافظة السليمانية.

وقال نقشبندي لـ PUKmedia، ان الشخص المتوفي من الجنسية العربية ويبلغ من العمر 78 عاما وكان يعاني من امراض مزمنة نوع السكري وامراض القلب.

وكانت مدينة الناصرية العراقية مركز محافظة ذي قار قد سجلت في وقت سابق حالتي وفاة بالفطر الاسود.

PUKmedia خاص

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