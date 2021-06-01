نائب رئيس مجلس النواب يهنئ الإتحاد الوطني الكوردستاني

2021/06/01 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الثلاثاء 2021/6/1 رئاسة الإتحاد الوطني الكوردستاني وأعضاء المكتب السياسي وقيادة وكوادر الإتحاد بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ (46).

وثمن الحداد خلال بيان، دور الإتحاد الوطني الكوردستاني ونضاله عبر عقود لمحاربة الأنظمة الدكتاتورية، ودوره المتواصل في العملية السياسية لتثبيت دعائم التجربة الديمقراطية بعد عام 2003، داعيا إلى أهمية التكاتف والتعاون برؤية وطنية خالصة بين القوى السياسية والشركاء في الوطن لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات ودعم الجهود الرامية لتعزيز الإستقرار والإزدهار في البلاد.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب

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