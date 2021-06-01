وزير التعليم العالي يتحدث عن ’استراتيجية علمية’ تمتد حتى العام 2030

2021/06/01 | 17:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الثلاثاء، العمل على استراتيجية علمية تمتد الى غاية العام ألفين وثلاثين.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، أنه "قال في كلمته خلال جلسة اليوم الثاني لمنتدى التنمية البشرية العراقية المقام في بغدادبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي إن من الأهمية بمكان أن يتجه التعاون الدولي مع العراق الى الإسهام في تنمية رأس المال البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح الوزير في سياق الحوارات التي شارك فيها ممثلون عن وزارات التربية والتخطيط والمالية وخبراء وأكاديميون وأساتذة من وزارة التعليم والجامعات العراقية ومختصون من مجموعة البنك الدولي، أن "المؤسسات التعليمية العراقية تتعامل مع المتغيرات والتحديات على وفق إجراءات مرنة ولا تغفل صياغة المتطلبات التي يفرضها التعامل الاستراتيجي مع السنوات القادمة مؤكدا الشروع بصياغة استراتيجية علمية تنطلق من تحليل واقع التعليم في العراق وربطه بالتحديات وتمتد الى غاية العام ألفين وثلاثين وتأخذ بالحسبان وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم المرسومة منذ عام ألفين وأثني عشر ولغاية العام ألفين واثنين وعشرين".

وتابع أن "الظرف الاقتصادي الحالي واختلالات الحالة الريعية ترك أثرا على مستوى دعم المؤسسات وتمويل المشاريع"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "مؤسسات التعليم لم تقف عند حدود الأزمة بل تعدتها الى تذليل المشكلات والتكيف مع المتغيرات ومضت في مهمتها الأساسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وحققت نتائج مهمة على صعيد النشر العالمي والتنافس في التصنيفات العالمية داعيا في الوقت نفسه الى اعتماد التقييمات العلمية ذات المعطيات الدقيقة ومقارنة نتائج المؤسسات في ضوء التحديات الراهنة ومؤشر النمو السكاني".

وأعرب المشاركون عن "أملهم في صياغة تعاون استراتيجي بين العراق والمنظمات الدولية المختصة لرفد قطاعات الدولة ومؤسساتها بالدعم اللازم على صعيد بناء القدرات وتطوير المهارات وتحقيق هدف التنمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في العراق".

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