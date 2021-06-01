وجهات في النظر : مآلات أنتفاضة تشرين في العراق - عطا عباس خضير



وجهات في النظر : مآلات أنتفاضة تشرين في العراق - عطا عباس خضير
2021/06/01 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عطا_عباس_خضير عطا عباس منذ سنوات ووتيرة الأحتجاجات الشعبية في مد وجزر .

ولكنها لم تنتهي .

وبداهة أن أستمرارها رهن ببقاء الأسباب العميقة والكامنة في وضع عراقي تشكلت ملامحه بعد الاحتلال الامريكي مباشرة في نيسان 2003 .

وبات الجميع يعرف ذلك .

بل واصبح الأمر بداهة للمشتغل بالميدان السياسي أو للمواطن اللاهث وراء رغيف خبزه اليومي .

ف " المحاصصة " بتنويعاتها ، والفساد والمحسوبية والنهب وفقدا ......

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