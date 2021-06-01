وجهات في النظر : مآلات أنتفاضة تشرين في العراق - عطا عباس خضير

#عطا_عباس_خضير عطا عباس منذ سنوات ووتيرة الأحتجاجات الشعبية في مد وجزر .
ولكنها لم تنتهي .
وبداهة أن أستمرارها رهن ببقاء الأسباب العميقة والكامنة في وضع عراقي تشكلت ملامحه بعد الاحتلال الامريكي مباشرة في نيسان 2003 .
وبات الجميع يعرف ذلك .
بل واصبح الأمر بداهة للمشتغل بالميدان السياسي أو للمواطن اللاهث وراء رغيف خبزه اليومي .
ف " المحاصصة " بتنويعاتها ، والفساد والمحسوبية والنهب وفقدا ......
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