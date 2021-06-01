"الفطر الأسود".. السليمانية تسجل أول حالة وفاة على مستوى العراق

2021/06/01 | 17:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الرجل نتيجة ضعف المناعة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن في محافظة السليمانية، الثلاثاء، وفاة أول رجل بمرض "الفطر الأسود" على مستوى البلاد.

وقال المدير العام لدائرة الصحة في السليمانية في تصريح، 1 حزيران/يونيو، إنّ "الرجل يبلغ من العمر 78 عامًا، وكان يخضع للعلاج من فيروس كورونا منذ أسبوعين".

وأضاف، أنّ "الرجل كان يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب، وقد ظهرت عليه أعراض (الفطر الأسود) في مناطق من جسمه بالجلد والعين"، مبينًا أنّ الرجل توفي اليوم بسبب ضعف المناعة لديه.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن مرض "الفطر الأسود" ليس من الأمراض الوبائية، فيما أشارت إلى وجود المرض قبل انتشار الجائحة.

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