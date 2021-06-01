اجتماع في المالية لحسم ملف رواتب المحاضرين والعاملين بصفة اجر يومي

2021/06/01 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي وزارة المالية، ملف المحاضرين، والأجور اليومية المشمولين بقرار 315.

وقالت المحافظة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المحافظ خلال زيارته وزارة المالية برفقة مدير عام دائرة ماء محافظة بغداد رعد خيري، ومدير عام دائرة مجاري محافظة بغداد شاكر عواد، ومدير بلديات بغداد ياسر القريشي، ومسؤول الإدارية والمالية حسين كاظم، ومدير الحسابات هاني عبد الجبار، ومدير قسم التنظيم المالي، احمد يحيى، ناقش مع المسؤولين في وزارة المالية، آلية حسم ملف رواتب المحاضرين والعاملين بصفة اجر يومي”.

وأشار البيان إلى أن، “وزارة المالية تنتظر اكتمال جميع قوائم أسماء العاملين (المحاضرين والأجراء اليومين)، من قبل دائرة الرقابة المالية، للبت بالموضوع، كما انها طمئنت وفد محافظة بغداد، بأن موضوع القرار315 مدرج مع أجور المحاضرين، وان مبالغ مستحقاتهم المالية، مرصودة ضمن موازنة 2021، وسيتم إطلاقها بعد انتهاء ديوان الرقابة من تدقيق العقود المرفوعة من كافة دوائر العراق”.

ولفت البيان إلى ، أن محافظة بغداد، تتابع باهتمام بالغ، ملف المشمولين بقرار 315، لتسليم مستحقاتهم على أتم وجه”.

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