بالوثيقة.. رئيس البرلمان يخاطب المالية بشان عقود بشائر الخير

2021/06/01 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها ، عن مخاطبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى وزارة المالية بشان توفير التخصيصات اللازمة لتثبيت عقود بشائر الخير في محافظة ديالى.

وادناه نص الوثيقة:-

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بالوثيقة..



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