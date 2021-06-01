2021/06/01 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن آلية تخفيض الأجور بالمدارس والجامعات الأهلية، لافتة الى ان هناك فوارق بالأجور بين مدرسة وأخرى.وقال رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية: تحديد الاجور في المدارس الاهلية ليس من صلاحية الوزارة المركز الخبري الوطني.

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