التربية النيابية توضح آلية تخفيض الأجور بالمدارس والجامعات الأهلية

2021/06/01 | 17:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن آلية تخفيض الأجور بالمدارس والجامعات الأهلية، لافتة الى ان هناك فوارق بالأجور بين مدرسة وأخرى.وقال رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري في تصريح للوكالة الرسمية، إن “تحديد أجور الدراسة في المدارس والجامعات الأهلية ليس من صلاحية وزارتي التربية والتعليم العالي”، مبيناً أن “الأجور يتم تحديدها من […]

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