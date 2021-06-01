الكهرباء: انتاجنا سيبلغ 22 الف ميغاواط

2021/06/01 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، أن انتاج العراق سيبلغ 22 الف ميغاواط بعد إضافة 5 الاف ميغاواط جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن عدة محطات كهربائية دخلت الخدمة خلال هذه الأيام، مثل محطة صلاح الدين والزبيدية وغيرها، مشيرا إلى أن انتاج العراق سيرتفع من 17 الاف ميغاواط إلى 22 الف ميغاواط.

ونوه إلى أن السفير الاذربيجاني خلال التقى وزير الكهرباء وعرض عليه شراء العراق الغاز من أذربيجان، وان الوزير رحب بهذه الفكرة وادرج ضمن جدول الاعمال اللجنة الثنائية، مشيرا إلى أن تطوير الحقول الغازية الوطنية سيساهم في تشغيل محطات الكهرباء.

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