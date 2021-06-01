محافظ ذي قار يتحدث عن طلب لم يلبه الكاظمي

2021/06/01 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

طالب محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، القائد العام للقوات المسلحة باستبدال قائدي شرطة المحافظة وعملياتها لعدم كفائتهما، فيما تحدث عن طلب لم يلبه الكاظمي.

وقال المحافظ في بيان له حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه انه "تم تقديم تقارير استخبارية دقيقة عن اللاعبين المؤثرين في خلق الاضطرابات الأمنية في المحافظة وهم معروفون من قبل الجهات الأستخبارية ولم تتخذ بشأنهم اي اجراءات"، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بـ "استبدال قائدي شرطة المحافظة وعملياتها لعدم كفائتهما".

وأشار الخفاجي على هامش البيان إلى ان "الكاظمي لم يلب مطالبتي بإرسال لواء حفظ النظام إلى المحافظة منذ أول يوم تم تكليفي بالمنصب"، مؤكدا "اننا ننتظر الحلول من الحكومة المركزية تجاه أزمات المحافظة".

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