بالفيديو.. ضابط في شرطة الكمارك يسرق ادوية وينقلها بعجلته العسكرية

2021/06/01 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ضبطت قوة من التحريات ضابطا في شرطة الكمارك بحوزته أدوية تم نقلها بسيارته العسكرية.

حيث تداول ناشطون مقطع فيديو يوضح فيه بأن قوة من التحريات ضبطت ضابطا برتبة نقيب في شرطة الكمارك أقدم على سرقة أدوية من الحاويات التي لم يتبين عاديتها لمن.

وقام النقيب بحسب الفيديو باستخدام عجلته العسكرية بغية نقل صناديق الأدوية التي تمت سرقتها من الحاويات المنتظرة في إحدى المنافذ الحدودية العراقية.

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