الكعبي يكشف عن الملفات التي بحثها وفد التيار الصدري في أربيل

2021/06/01 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ايفان ناصركشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الملفات التي ناقشها وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري في أربيل، فيما أكد أن وفد التيار حظي باستقبال كبير خلال زيارة الإقليم.وقال الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بدعوة من رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الى الهيأة السياسية للتيار الصدري لزيارة اربيل واللقاء بالقيادات السياسية، وحكومة اقليم كردستان للتباحث بالعديد من القضايا التي تهم الشان السياسي والامني والاقتصادي في البلد ". وأضاف أن "من ضمن الملفات التي تم التباحث بها ملف الانتخابات المقلبة، وكذلك المشاركات، والتفاهمات لبناء الحكومة القادمة، وادارة الدولة بالشكل الذي نص عليه الدستور العراقي، والذي يؤدي بالنتيجة الى خدمة الشعب العراقي وتقديم له ما هو افضل طيلة السنين الماضية". وأشار الى أن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس الاقليم نيجرفان بارزاني، وكذلك رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، والقيادة السياسية استقبلوا وفد التيار الصدري بـ"حفاوة" كبيرة". وأكد رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، اليوم الثلاثاء، أن التيار الصدري مصر على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها.وقال الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن مصرون على بناء دولة عراقية تتمتع باستقلالية القرار السياسي وتقديم الخدمات للمواطنين"، مشيراً الى أنه "لا يمكن أن يوجد تدخل خارجي إن لم يكن له موطئ قدم في داخل العراق".وأضاف أنه "نحن مصرون على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد ،وأي تأجيل سيفقد الانتخابات صفتها كمبكرة ،وهذا يعد عدم وفاء لدماء الشهداء ولدعوات الاصلاح ومحاربة الفساد" لافتاً الى أن " العراق بلد تشكل وتكون عبر التاريخ ،وفيه تنوع ديني واثني ومذهبي".وكان وفد من التيار الصدري قد وصل، اليوم الثلاثاء، الى إقليم كردستان.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً يضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ورئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، وعدداً من أعضاء مجلس النواب من تحالف سائرون ،وصل الى أربيل".وأضاف أن "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، استقبل الوفد، منوهاً بأن "الجانبين سيبحثان ملفي الانتخابات والأوضاع السياسية".وأشار الى أنه "من المؤمل أن يلتقي الوفد برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني".

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