كاني تطلق احدث كليب لها

2021/06/01 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت المغنية الكوردية الشهيرة كاني احدث البوم لها بعنوان (بباري) في مدينة السليمانية.

وذكرت كاني على صفحتها في فيسبوك، ان البوم بباري باعتقادي لم يكن منتظرا مقارنة باعمالي الغنائية السابقة، اتمنى ان يصل شعوري الى قلوبكم عن طريق اغاني هذا الالبوم الجديد وان يفرحكم ولو لساعة واحدة.

البوم بباري اُطلق اليوم في فندق غراندميلينيوم برعاية شركة آسياسيل وقريبا سيتم تحديد الامكنة التي سيُطلق الالبوم منها.

يذكر ان كاني تقيم في السويد الان وهي مغنية كوردية شهيرة ولها العديد من الاغاني والكليبات.

PUKmedia متابعة

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