2021/06/01 | 18:04 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 1 يونيو 2021 | 05:52 مساءً

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العطا يزف بشرى سارة للمشمولين بقرار 315

زف محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، بشرى للمشمولين بقرار 315، فيما أكد أن المحافظة تتابع الملف باهتمام بالغ.وذكر في بيان أن "العطا ناقش خلال زيارته وزارة المالية برفقة مدير عام دائرة ماء محافظة بغداد رعد خيري، ومدير عام دائرة مجاري محافظة بغداد شاكر عواد، ومدير بلديات بغداد ياسر القريشي، ومسؤول الإدارية والمالية حسين كاظم، ومدير الحسابات هاني عبد الجبار، ومدير قسم التنظيم المالي، احمد يحيى، مع المسؤولين في وزارة المالية، آلية حسم ملف رواتب المحاضرين والعاملين بصفة "أجر يومي".وأضاف العطا وفقا للبيان، أن "وزارة المالية تنتظر اكتمال جميع قوائم أسماء العاملين (المحاضرين والأجراء اليومين)، من قبل دائرة الرقابة المالية، للبت بالموضوع، كما أنها طمأنت وفد محافظة بغداد، بأن موضوع القرار315 مدرج مع أجور المحاضرين، وأن مبالغ مستحقاتهم المالية، مرصودة ضمن موازنة 2021، وسيتم إطلاقها بعد انتهاء ديوان الرقابة من تدقيق العقود المرفوعة من كافة دوائر العراق".ولفت البيان إلى أن" محافظة بغداد، تتابع باهتمام بالغ، ملف المشمولين بقرار 315، لتسليم مستحقاتهم على أتم وجه".

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