رئيس البرلمان والسفير الامريكي يبحثان ملف الانتخابات ودور “يونامي” في مراقبتها

2021/06/01 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، الانتخابات المبكرة وأهمية قرار تجديد تكليف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ودورها في الرقابة على الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الثلاثاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز استمرار التعاون الأمني، ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ودعم العراق في المجالات كافة وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار”.

واضاف البيان، “كما ناقش اللقاء الانتخابات المبكرة، وضرورة ضمان نزاهتها وتوفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة آمنة ومستقرة، من أجل حماية إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، كذلك أهمية قرار تجديد تكليف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ودورها في الرقابة على الانتخابات، لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من أجل مشاركة واسعة في الانتخابات”.

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