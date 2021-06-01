عن العلاقات الأمريكية الصهيونية - الطاهر المعز

2021/06/01 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز حسابات الرِّبْح والخسارة في العلاقات الأمريكية الصّهيونية المُعْطيات: تمتلك الولايات المتحدة نحو ثمانمائة قاعدة عسكرية حول العالم، من بينها قواعد ضَخْمَة تُحاصر الوطن العربي، في الخليج، وفي القرن الإفريقي وفي المنطقة المُحيطة بالصّحراء الكُبْرى، وفي جنوب أوروبا، بالإضافة إلى الأسطول السادس الذي يجوب البحر الأبيض المتوسط، كما أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية، في فلسطين المحتلة، خصوصًا م ......





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