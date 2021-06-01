تصدير منتجات غذائية وزراعية ايرانية للعراق بـ 11 مليار دولار

2021/06/01 | 18:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية عن تصدير منتجات زراعية و غذائية للعراق بقيمة 11 مليار دولار في السنوات الخ...

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