مساع تكفيرية جديدة لزعزعة امن واستقرار العراق وسوريا

2021/06/01 | 18:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقال ان تحركات اميركية وبريطانية مشبوهة بدأت تنشط بصورة جلية وواضحة للعيان هذه الايام، تستهدف زعزعة استقرار وامن كل من العراق وسوريا على حد سواء، من ...

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