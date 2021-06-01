السليمانية تحتفل باليوم العالمي للطفل

2021/06/01 | 18:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوم العالمي للطفل، قامت المكتبة العامة بمدينة السليمانية بالتعاون مع مؤسسة مام الانسانية باجراء مهرجان للطفل بمشاركة اكثر من 100 طفل.

وقال آلان رؤوف مدير المكتبة العامة لـ PUKmedia اليوم الثلاثاء، ان "المكتبة العامة بالتعاون مع مؤسسة مام الخيرية أقامت مهرجانا للطفل بمناسبة يومهم العالمي بحضور عدد من الاطفال، للمشاركة بالموسيقى والغناء والرسم بحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر الذي شارك بالحفل.

واضاف رؤوف، نشكر مؤسسة مام الانسانية لتقديم دعمها للمكتبة العامة لاقامة المهرجان بتوزيع الهدايا لهم.

PUKmedia عدنان جاف

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