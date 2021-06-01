2021/06/01 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: مجلس الوزراء صوت على إبقاء دوام

الموظفين بنسبة 50 في المئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يتخذ قراراً بشأن دوام الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يتخذ قراراً بشأن دوام الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).