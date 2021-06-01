2021/06/01 | 18:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي يصل البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/01 | 18:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يصل البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي يصل البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).