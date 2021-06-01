قرار من الحكومة العراقية حول نسبة دوام الموظفين في الدوائر الحكومية

2021/06/01 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صوت مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، على استمرار نسبة دوام الموظفين في الدوائر الحكومية على ماهي عليه الآن.

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وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (1 حزيران 2021)، ان "مجلس الوزراء صوت على إبقاء دوام الموظفين بنسبة 50 في المئة".

وأكد حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء، الثلاثاء، ان أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث، فيما أشار الى ان الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائية.

وذكر ناظم في المؤتمر الصحفي، ان "السنة التي مرت على الحكومة لم تكن سهلة إطلاقاً، وان رئيس الوزراء عالج مصاعب الأسبوع الماضي بحكمة وصبر".

واضاف ان "الأسبوع الماضي كان صعباً والقضية الآن قيد التحقيق في العمليات المشتركة"، موضحاً ان "أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث".

واشار الى ان "الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائية"، مؤكداً ان "الحكومة لا تسمح بمثل هذه الانتهاكات ولا يجوز لأي جهة أن تتحداها بقدراتها".

وبين ان "الحكومة تتخذ الصبر والحكمة والاستناد إلى السلطة القضائية في معالجة الانتهاكات"، لافتاً الى ان "رئيس الوزراء أوصى بأن تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة في مزايدات انتخابية".

وتابع ان "إصابات كورونا انخفضت في الأسبوعين الماضيين".

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