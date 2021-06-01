2021/06/01 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى واشنطن، الأربعاء، في زيارة طارئة تستمر يوما واحدا للقاء وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، وفق ما أفادر مراسل الحرة، الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غانتس إلى واشنطن في "زيارة طارئة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غانتس إلى واشنطن في "زيارة طارئة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).