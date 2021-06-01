2021/06/01 | 18:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الثلاثاء 1 يونيو 2021 | 06:34 مساءً

| عدد القراءات : 4

مجلس الوزراء يصوت على ابقاء دوام الموظفين 50 في المئة

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على ابقاء دوام الموظفين بنسبة 50 في المئة.وقال المتحدث باسم المجلس حسن ناظم في مؤتمر ان"مجلس الوزراء صوت على إبقاء دوام الموظفين بنسبة 50 في المئة".واضاف، ان"على الوزارات والدوائر أن توصي الموظفين بأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا"، مبينا ان"إصابات كورونا انخفضت في الأسبوعين الماضيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على ابقاء دوام الموظفين 50 في المئة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على ابقاء دوام الموظفين 50 في المئة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).