مجلس الوزراء يصوت على إبقاء الدوام الرسمي للوزارات والدوائر بنسبة 50 %

2021/06/01 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان مجلس الوزراء صوت على إبقاء الدوام الرسمي للوزارات والدوائر بنسبة 50%.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن “مجلس الوزراء صوت على إبقاء الدوام الرسمي للوزارات والدوائر بنسبة 50 في المئة”، مبينا أن “على الوزارات والدوائر أن توصي الموظفين بأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

واضاف ناظم، ان “السنة التي مرت على الحكومة لم تكن سهلة إطلاقاً، ورئيس الوزراء عالج مصاعب الأسبوع الماضي بحكمة وصبر والقضية الآن قيد التحقيق في العمليات المشتركة”، لافتا الى ان “أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث“.

وتابع ان “الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائية، ونؤكد أن الحكومة لا تسمح بمثل هذه الانتهاكات ولا يجوز لأي جهة أن تتحداها بقدراتها“، مشددا على ان “الحكومة تتخذ الصبر والحكمة والاستناد إلى السلطة القضائية في معالجة الانتهاكات، ورئيس الوزراء أوصى بأن تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة في مزايدات انتخابية“.

واكد ناظم ان “إصابات كورونا انخفضت في الأسبوعين الماضيين“.

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