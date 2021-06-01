بعد ذي قار.. صحة السليمانية تعلن وفاة رجل بـ “الفطر الأسود”

2021/06/01 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت صحة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة رجل في العقد الثامن من عمره بعد ظهور اعراض الفطر الأسود عليه.

وقال المقرر الصحفي لمدير عام صحة السليمانية، عبد الله كوران، في تصريح صحفي، إن “رجلا مقيما في محافظة السليمانية يبلغ من العمر 78 عاما كان راقدا في المستشفى منذ أسبوعين بسبب أعراض كورونا اضافة الى وضعه الصحي من السكر والقلب و ظهرت عليه أعراض (الفطر الأسود) في مناطق من جسمه بالجلد والعين، لافتا إلى أن الرجل توفي اليوم بسبب ضعف المناعة لديه”.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مرض “الفطر الأسود” ليس من الأمراض الوبائية، فيما بينت ان هذا المرض كان موجودا قبل انتشار وباء فيروس كورونا.

يشار الى ان مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل قال في تصريحات صحفية، إنه تم تسجيل إصابة بالفطر الاسود لأحد المتوفين في الناصرية.

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