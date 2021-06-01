2021/06/01 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المتحدث باسم الحكومة: مجلس الوزراء صوت على ابقاء دوام الموظفين 50 في المئة

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