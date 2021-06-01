هل من قاسم مشترك بين اقليم كتالونية ، وبين الصحراء الغربية - سعيد الوجاني

2021/06/01 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني منذ اشتداد تأزم العلاقات بين اسبانية مدعومة من قبل الاتحاد الأوربي ، خاصة بعد تزعم اسبانية الحملة الاوربية الرافضة لاعتراف Trump بمغربية الصحراء ، ودعوة الرئيس John Biden الى سحب الاعتراف التْرامْبي الذي استجاب له حين دعت الإدارة الديمقراطية الى المشروعية الدولية ، من خلال التشبث بالقرارات الأممية الصادرة في حق النزاع ، وتجديد الثقة في الأمين العام للأمم المتحدة ، وإصدار الامر الى Antonio Guêtrass ......





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