2021/06/01 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال مصدران في "أوبك" ، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، اتفقت على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لإنتاج النفط للدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وقالت مصادر إن خبراء المجموعة أكدوا توقعات سابقة لقفزة كبيرة بواقع ستة ملايين برميل يوميا في الطلب على النفط في 2021 مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-19.

وخفضت "أوبك+" الإنتاج بمقدار قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي مع انهيار الطلب.



واعتبارا من تموز ستتقلص تحفيضات "أوبك" إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

وكانت مجموعة "أوبك+" قد قررت في نيسان الماضي إعادة ضخ 2.1 مليون برميل يوميا إلى الأسواق في الفترة من ايار إلى تموز 2021، توقعا لزيادة الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند.

ومنذ القرار، واصلت أسعار النفط الصعود، لكن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه الصعودي للخام.

وصعد سعر خام "برنت" فوق مستوى 71 دولارا للبرميل اليوم، وهو أعلى مستوى منذ اذار 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار من "اوبك" حول التخفيف التدريجي الحالي لإنتاج النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار من "اوبك" حول التخفيف التدريجي الحالي لإنتاج النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).