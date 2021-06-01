صحة الأنبار تكشف حقيقة تسجيل إصابات بالفطر الأسود

2021/06/01 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت دائرة صحة الانبار، اليوم الثلاثاء، تسجيل اي حالة وفاة او اصابة بالفطر الاسود في المحافظة، داعية الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال المتحدث باسم صحة الانبار انس العاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل حالة وفاة ثانية بمرض الفطر الاسود بمحافظة الانبار و ثلاث حالات اشتباه اخرى بالمرض غير صحيحة ولا وجود لها".

واضاف ان "صحة الانبار تؤكد على اخذ المعلومة من مصادرها الرسمية"، مشيرا الى ان "تداول مثل هكذا اخبار كاذبة تثير الذعر بين صفوف المواطنين".

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