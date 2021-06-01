القبض على ناقل السيارات المفخخة وعوائل

2021/06/01 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض ناقل السيارات المفخخة وعوائل "تنظيم داعش" إلى سوريا....

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