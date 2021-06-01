لجنة نيابية تكشف عن امتيازات المقيمين الفلسطينيين بعد تعديل قانون إقامة الأجانب

2021/06/01 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديكشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الثلاثاء، عن الامتيازات التي أفرزها تعديل قانون إقامة الأجانب للمقيمين الفلسطينيين في العراق.وقال عضو اللجنة ستار العتابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب جاء بعد الاجتماع مع السفير الفلسطيني لمناقشة مضمون المظلومية التي حصلت مع الفلسطينيين ضمن قانون الإقامة السابق"، لافتاً الى أن "التعديل شمل فقرة واحدة تخص الفلسطينيين، وهي السماح لهم بالتمتع ببعض الامتيازات باستثناء الجنسية لضمان حق العودة الى بلدهم الأصلي والتعامل معهم، في ما يخص البطاقة التموينية والأمور الأخرى".وأضاف، أن "القانون لم يتضمن امتيازات برواتب"، مبيناً أن "هذا التعديل يمنحهم امتيازات خاصة تختلف عن بعض النازحين والمهجرين الأجانب والمقيمين الأجانب في العراق عدا امتلاكهم الجنسية ومشاركتهم بالتصويت".وأنهى مجلس النواب، السبت، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "لأجل إنصاف الأخوة الفلسطينيين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة، أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017".

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