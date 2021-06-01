رفع رفات ضحايا مقبرة جماعية في ذي قار

2021/06/01 | 18:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة الشهداء في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن فتح احد المقابر الجماعية في منطقة سيد ذهب ضمن قضاء الناصرية التابع لمحافظة ذي قار.

وفي هذا الصدد قال ضرغام كامل مدير قسم المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء التابع دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان كوادرها الفنية باشرت امس الاثنين، وباسناد كوادر دائرة الطب العدلي/ بغداد برفع رفات شهداء في منطقة سيد ذهب ضمن قضاء الناصرية التابع لمحافظة ذي قار، مبينا ان الرفات يعود الى شهداء الانتفاضة الشعبانية التي تم قمعها من قبل النظام البعثي المقبور.

واضاف كامل، انه لا يمكن تحديد عدد رفات الشهداء في المقبر الجماعية، كون المقبرة تعرضت الى اعمال نبش وحفر عشوائية، مشيرا الى ان الكشف عن هويات الشهداء يحتاج الى فترات طويلة بعد اخذ عينات دم من ذوي الشهداء وكذلك يعتمد على جهود دائرة الطب العدلي في بغداد.

واشار الى ان عمليات التنقيب والرفع كانت بمتابعه وتوجيه مباشر من قبل مؤسسة الشهداء، وبدعم وتمويل من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ICMP، مردفا، ان أعمال رفع بقية رفات الشهداء ستستمر خلال الايام القادمة لحين الانتهاء منها بشكل نهائي.

PUKmedia هاميار علي

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