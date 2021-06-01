شيخ جنكي: الـ ا.و.ك سيبقى وفيا لرفاقه القدامى

2021/06/01 | 18:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الثلاثاء 1/6/2021 مجموعة من البيشمركة القدامى من المفارز الاولية للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقدم شيخ جنكي لهم التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، مستذكرا نضال وبسالة هؤلاء المناضلين ودورهم في انبعاث الثورة الحديثة لشعبنا وانتصار هذه المسيرة من أجل تحرير الكورد وكوردستان واحقاق شعار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وحق تقرير المصير.

وشدد الرئيس المشترك على احياء القيم التي كانت قائمة في ذلك الزمن بين مجاميع الناس بفضل تقديم الخدمات لهم.

كما واكد أن الاتحاد الوطني الكوردستاني سوف يبقى وفيا لرفاقه القدامى، مجددا لهم العهد بالمضي قدما على نهجهم، وبان ننفذ وعود الرئيس مام جلال لهم وان نستمر في تقديم الخدمات لهم.

PUKmedia

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