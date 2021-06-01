2021/06/01 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير

الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، ان أي قضية

تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة

القضائية هي التي تقرر ما سيحدث، فيما

أشار الى ان انه لا يجوز لأي جهة أن

تتحدى الحكومة بقدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لا يجوز لأي جهة أن تتحدانا بقدراتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لا يجوز لأي جهة أن تتحدانا بقدراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).