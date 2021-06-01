البنك الدولي: محفظة البنك في العراق تضم 2 مليار دولار

2021/06/01 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد رئيس مكتب البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، أن خطط البنك في العراق تستهدف تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات، مبيناً أن محفظة البنك في العراق تضم ملياري دولار.

وقال نعمان في تصريح للتلفزيون الرسمي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك الدولي لديه في العراق محفظة قيمتها 2 مليار دولار تغطي قطاعات مختلفة".

واضاف: "لذلك نحن نعتبر انفسنا شركاء اساسسيين" مع العراق في تحقيق التنمية الاقتصادية.

واشار رئيس مكتب البنك الدولي في العراق الى أن "سياسة البنك لا تقتصر على صعيد الاستشارات والتمويل بل تشمل تنفيذ مشروعات مختلفة في قطاعات الكهرباء والنقل والصحة" وغيرها من المشاريع.

وعقد البنك الدولي في بغداد مؤتمراً بمشاركة مسؤولين عراقيين من مختلف القطاعات لمناقشة سبل تطوير الاقتصاد العراقي ودعم فئات المجتمع.

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