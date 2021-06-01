مفوضية حقوق الانسان تحذر الحكومة: آلاف النازحين في المخيمات مهددين “بالخطر”

2021/06/01 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، الحكومة من بقاء النازحين في المخيمات، موضحة إن آلاف الأطفال والنساء من النازحين في المخيمات ما زالت حياتهم مهددة بالخطر نظراً لبقائهم […]

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