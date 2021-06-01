مصرع طيارين إيرانيين في حادث داخل قاعدة عسكرية جنوب غربي البلاد

2021/06/01 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد الإعلام الرسمي الايراني، الثلاثاء، بأن طيارين إيرانيين اثنين لقيا مصرعهما في حادث بقاعدة عسكرية جنوب غربي البلاد.

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وقال حاكم مدينة ديزفول علي فرحماندبور في تصريحات نقلتها وكالة ارنا للأنباء، وتابعها "ناس"، (1 حزيران 2021)، إنّ "الحادث وقع قبل إقلاع طائرة من طراز اف-5 كانا يستقلانها من قاعدة في المدينة نفسها".

وأغلقت السلطات القاعدة فيما تجري تحقيقات لمعرفة سبب الحادث، الذي وصف مبدئيا بأنه "تقني".

وقال فرحماندبور إنه لم يكن هناك "حادث جوي أو تصادم"، مشيرا إلى أن "مزيدا من التفاصيل ستعلن بعد التحقيقات، على ما جاء في الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي".

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