2021/06/01 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرن على مذبحة تولسا العرقية في ولاية أوكلاهوما التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص.ماذا حدث في حي غرين وود قبل 100 عام؟ وما هي الحادثة التي أشعلت شرارة الأحداث؟

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