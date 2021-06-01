وفاة رجل مسن بالفطر الاسود في السليمانية

2021/06/01 | 19:08 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 1 يونيو 2021 | 06:42 مساءً

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اعلن، اليوم الثلاثاء، في محافظة السليمانية، عن وفاة رجل في العقد الثامن من عمره بعد ظهور اعراض الفطر الأسود عليه

وقال عبدالله كوران المقرر الصحفي لمدير عام صحة السليمانية في تصريح صحفي، إن "رجلا مقيما في محافظة السليمانية يبلغ من العمر 78 عاما كان راقدا في المستشفى منذ أسبوعين بسبب أعراض كورونا اضافة الى وضعه الصحي من السكر والقلب و ظهرت عليه أعراض "الفطر الأسود" في مناطق من جسمه بالجلد والعين، لافتا إلى أن الرجل توفي اليوم بسبب ضعف المناعة لديه".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مرض "الفطر الأسود" ليس من الأمراض الوبائية، فيما بينت ان هذا المرض كان موجودا قبل انتشار وباء فيروس كورونا

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