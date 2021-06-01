2021/06/01 | 19:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشف المتحدث باسم دائرة صحة ذي قار، عمار الزاملي، عن تسجيل حالتي وفاة لشخصين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بـ "الفطر الأسود".

وأكد الزاملي في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "المحافظة سجلت حالتي وفاة لشخصين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بالفطر الأسود، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".

وأوضح الزاملي، أنّ "هذا المرض لا ينتقل من مصاب إلى آخر، ولكنه يصيب الأشخاص نتيجة ضعف المناعة"، مشيرًا إلى أنّ "مستشفيات مدينة الناصرية تضم الآن شخصين آخرين أصيبا بالمرض".

وحذر المتحدث، من "التهويل وإشاعة الخوف لدى الناس من المرض"، مؤكدًا أنّ "المرض ليس جديدًا، ويعتبر من مضاعفات ضعف المناعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن تلافيه عبر أخذ اللقاح".

وأعلن في محافظة السليمانية، الثلاثاء، وفاة أول رجل بعد ظهور أعراض مرض "الفطر الأسود".

وقال المدير العام لدائرة الصحة في السليمانية في تصريح، 1 حزيران/يونيو، إنّ "الرجل يبلغ من العمر 78 عامًا، وكان يخضع للعلاج من فيروس كورونا منذ أسبوعين".

وأضاف، أنّ "الرجل كان يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب، وقد ظهرت عليه أعراض (الفطر الأسود) في مناطق من جسمه بالجلد والعين"، مبينًا أنّ الرجل توفي اليوم بسبب ضعف المناعة لديه.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن مرض "الفطر الأسود" ليس من الأمراض الوبائية، فيما أشارت إلى وجود المرض قبل انتشار الجائحة.

اقرأ/ي أيضًا:

خطر يتهدد ثلاث فئات..



هل سجل العراق إصابات بـ "العفن الأسود"؟

العراق بحاجة لـ5 سنوات لإكمال حصته من فايزر..



و11 عامًا للقضاء على كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة لـ "الترا عراق": حالتا وفاة بـ "الفطر الأسود" في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة لـ "الترا عراق": حالتا وفاة بـ "الفطر الأسود" في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).